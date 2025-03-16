Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:37, 16 марта 2025Бывший СССР

Подпольщики Николаева нашли место запуска украинских реактивных дронов

Подпольщик Лебедев рассказал о месте запуска БПЛА в Николаевской области
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Подпольщики Николаева нашли предполагаемое место запуска украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местного жителя.

«Сегодня в районе без четверти двенадцать над Баловным-Константиновкой летали самолеты с реактивным двигателем, очень громкие. Было несколько заходов с востока на запад. Взлетов-посадок не было, просто пролеты. Летали достаточно высоко (размер самолета определялся примерно 10-15 сантиметров), но звук был очень громкий», — сообщил источник.

Лебедев объяснил, что речь идет о районе городского аэропорта Николаева. Считается, что воздушную гавань используют для изготовления и испытаний БПЛА с реактивным двигателем. Подпольщик подчеркнул, что аэропорт может быть точкой запуска дронов в сторону российских регионов. Также он отметил, что объект хорошо защищен системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Ранее в марте Лебедев сообщил, что на рейд в порту Одессы встали пять сухогрузов, разместившихся в Новой, Карантинной и Каботажной гаванях.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник США рассказал об обсуждении Черного моря в контексте мирных переговоров

    Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry Truman

    Болельщики «Спартака» скандировали «"Зенит" — позор российского футбола» на матче РПЛ

    Пушилин рассказал об успехах ВС России на красноармейском направлении

    Эрдоган поддержал инициативы Трампа по Украине

    Пушилин рассказал о продолжающемся наступлении в Донбассе

    Белый дом назвал идею «вытеснить русских» с украинских территорий шагом к третьей мировой

    Известный фотограф на снимке прикрыла обнаженное тело цветами

    Над двумя российскими регионами силы сбили 29 дронов ВСУ за 40 минут

    В России ответили на заявление Макрона о миротворцах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше