Подпольщики Николаева нашли место запуска украинских реактивных дронов

Подпольщик Лебедев рассказал о месте запуска БПЛА в Николаевской области

Подпольщики Николаева нашли предполагаемое место запуска украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местного жителя.

«Сегодня в районе без четверти двенадцать над Баловным-Константиновкой летали самолеты с реактивным двигателем, очень громкие. Было несколько заходов с востока на запад. Взлетов-посадок не было, просто пролеты. Летали достаточно высоко (размер самолета определялся примерно 10-15 сантиметров), но звук был очень громкий», — сообщил источник.

Лебедев объяснил, что речь идет о районе городского аэропорта Николаева. Считается, что воздушную гавань используют для изготовления и испытаний БПЛА с реактивным двигателем. Подпольщик подчеркнул, что аэропорт может быть точкой запуска дронов в сторону российских регионов. Также он отметил, что объект хорошо защищен системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Ранее в марте Лебедев сообщил, что на рейд в порту Одессы встали пять сухогрузов, разместившихся в Новой, Карантинной и Каботажной гаванях.

