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16:18, 16 марта 2025Мир

Президент Финляндии назвал преждевременным обсуждение отправки миротворцев на Украину

Стубб назвал обсуждение отправки финских миротворцев на Украину преждевременным
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

Обсуждение отправки финских миротворцев на территорию Украины является преждевременным. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает ТАСС.

«С нашей точки зрения еще слишком рано говорить об отправке военнослужащих, поскольку пока нет ни перемирия, ни мирного процесса», — сказал Стубб.

По его словам, Финляндия тем не менее готова совершать конкретные шаги для обеспечения мира на Украине, а Хельсинки имеют множество способов внести свою лепту.

Ранее Стубб заявлял, что президенту США Дональду Трампу и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому надо сходить в сауну, чтобы снова поладить. При этом Стубб подчеркнул, что он поддерживает предложенную американской стороной сделку по редкоземельным металлам.

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