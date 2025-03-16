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00:46, 16 марта 2025Мир

Президент Сербии назвал число арестованных участников протеста

Президент Сербии Вучич: В ходе протеста в Белграде было арестовано 22 человека
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Полиция арестовала 22 участника акции протеста в сербском Белграде. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич, передает RTS.

Он отметил, что, согласно информации МВД, в демонстрации приняли участие около 107 тысяч человек, а по данным вооруженных сил — 88 тысяч. При этом, по словам Вучича, «удивительно большое количество людей» приехало из глубинки.

Президент также сообщил о 56 пострадавших.

15 марта в Белграде прошла акция протеста. Оппозиция заявляет, что демонстрация стала самой массовой за все время. Сербское МВД информировало, что не обошлось без потасовок и других инцидентов.

Поводом для протестов в стране стало обрушение в ноябре 2024 года навеса на вокзале в Нови-Саде, жертвами которого стали 15 человек. При этом замглавы сербского правительства Александр Вулин выразил сомнения в социальной подоплеке протестов.

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