Президент Сербии назвал число арестованных участников протеста

Президент Сербии Вучич: В ходе протеста в Белграде было арестовано 22 человека

Полиция арестовала 22 участника акции протеста в сербском Белграде. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич, передает RTS.

Он отметил, что, согласно информации МВД, в демонстрации приняли участие около 107 тысяч человек, а по данным вооруженных сил — 88 тысяч. При этом, по словам Вучича, «удивительно большое количество людей» приехало из глубинки.

Президент также сообщил о 56 пострадавших.

15 марта в Белграде прошла акция протеста. Оппозиция заявляет, что демонстрация стала самой массовой за все время. Сербское МВД информировало, что не обошлось без потасовок и других инцидентов.

Поводом для протестов в стране стало обрушение в ноябре 2024 года навеса на вокзале в Нови-Саде, жертвами которого стали 15 человек. При этом замглавы сербского правительства Александр Вулин выразил сомнения в социальной подоплеке протестов.