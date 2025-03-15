Протестующие в Белграде устроили потасовки

МВД Сербии: На акции протеста в Белграде произошли потасовки

На акции протеста в сербском Белграде произошли драки и другие инциденты. Об этом сообщило МВД республики, передает РИА Новости.

Протестующие нападали на полицейских, пытаясь вызвать беспорядки, рассказали в ведомстве. Отмечается, что участникам акции было сделано последнее предупреждение перед силовым вмешательством.

Ранее сообщалось, что участники протеста начали взрывать петарды у здания городского собрания в Белграде. По данным СМИ, вечером на улицах сербской столицы начали собираться группы молодых людей в капюшонах и масках. Они выкрикивали оскорбительные лозунги.

Поводом для протестов в стране стало обрушение в ноябре 2024 года навеса на вокзале в Нови-Саде, жертвами которого стали 15 человек. При этом замглавы сербского правительства Александр Вулин выразил сомнения в социальной подоплеке протестов.