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23:27, 15 марта 2025Мир

Протестующие в Белграде устроили потасовки

МВД Сербии: На акции протеста в Белграде произошли потасовки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

На акции протеста в сербском Белграде произошли драки и другие инциденты. Об этом сообщило МВД республики, передает РИА Новости.

Протестующие нападали на полицейских, пытаясь вызвать беспорядки, рассказали в ведомстве. Отмечается, что участникам акции было сделано последнее предупреждение перед силовым вмешательством.

Ранее сообщалось, что участники протеста начали взрывать петарды у здания городского собрания в Белграде. По данным СМИ, вечером на улицах сербской столицы начали собираться группы молодых людей в капюшонах и масках. Они выкрикивали оскорбительные лозунги.

Поводом для протестов в стране стало обрушение в ноябре 2024 года навеса на вокзале в Нови-Саде, жертвами которого стали 15 человек. При этом замглавы сербского правительства Александр Вулин выразил сомнения в социальной подоплеке протестов.

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