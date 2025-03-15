Протестующие в Сербии начали взрывать петарды

В Белграде протестующие у здания городского собрания начали взрывать петарды

Протестующие у здания городского собрания в Белграде начали взрывать петарды. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, прогремело несколько взрывов крупных петард. Отмечается, что вечером на улицах сербской столицы начали собираться группы молодых людей в капюшонах и масках. Они выкрикивали оскорбительные лозунги.

Ранее сообщалось, что на протесты Белграде вышли около миллиона человек, они заблокировали крупнейшую транспортную развязку в городе.

Поводом для протестов в стране стало обрушение в ноябре 2024 года навеса на вокзале в Нови-Саде, жертвами которого стали 15 человек. При этом замглавы сербского правительства Александр Вулин ранее выразил сомнения в социальной подоплеке протестов.