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18:00, 16 марта 2025Интернет и СМИ

Собчак назвала омерзительной шутку российского комика о потерявшем ноги инвалиде

Собчак: Шутка комика Останина о потерявшем ноги инвалиде омерзительная
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала омерзительной шутку комика Артемия Останина о потерявшем ноги инвалиде, которого он назвал «культяпковозкой». Пост об этом она разместила в Telegram-канале.

«Моя позиция по поводу юмора известна — шутить можно почти над всем, но ключевое тут: а) почти б) надо все-таки головой думать об уместности и уважении», — добавила Собчак.

Журналистка также порассуждала на тему возможного наказания для Останина и отметила, что не считает необходимым «закрывать на кучу лет идиотов, которые не понимают, что иногда надо включать все-таки эмпатию».

Ранее сообщалось, что Следственное управление Следственного комитета (СК) по Москве возбудило уголовное дело в отношении Останина. Комик стал фигурантом дела о возбуждении ненависти или вражды.

15 марта в сети распространилось выступление юмориста, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, мужчина остался без ног от мины. Слова Останина вызвали возмущение в сети. Сам комик позднее заявил, что его шутка не была связана со спецоперацией на Украине.

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