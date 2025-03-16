Ученые подсчитали точную дату конца света на Земле

В Японии ученые Тохо заявили, что конец света наступит на Земле через 1 млрд лет

В Японии ученые из Университета Тохо подсчитали, что конец света на Земле наступит через один миллиард лет из-за нехватки воздуха. Об этом написали исследователи из NASA и Университета Тохо, свои выводы они сделали на основе на математических расчетов.

По словам ученых, уменьшение количества кислорода на Земле произойдет из-за того, что Солнце начнет постепенно расширяться, что приведет к повышению температуры на нашей планете и изменению состава атмосферы. По их мнению, это может произойти в одно миллиардном 2021 году. Также специалисты отметили, что помочь избежать этого сценария события может технический прогресс.

Ранее сообщалось, что канадский ученый, эколог и политолог Вацлав Смил оценил вероятность наступления конца света через 10 лет.