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17:40, 16 марта 2025Наука и техника

Ученые подсчитали точную дату конца света на Земле

В Японии ученые Тохо заявили, что конец света наступит на Земле через 1 млрд лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

В Японии ученые из Университета Тохо подсчитали, что конец света на Земле наступит через один миллиард лет из-за нехватки воздуха. Об этом написали исследователи из NASA и Университета Тохо, свои выводы они сделали на основе на математических расчетов.

По словам ученых, уменьшение количества кислорода на Земле произойдет из-за того, что Солнце начнет постепенно расширяться, что приведет к повышению температуры на нашей планете и изменению состава атмосферы. По их мнению, это может произойти в одно миллиардном 2021 году. Также специалисты отметили, что помочь избежать этого сценария события может технический прогресс.

Ранее сообщалось, что канадский ученый, эколог и политолог Вацлав Смил оценил вероятность наступления конца света через 10 лет.

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