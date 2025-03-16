Устроившего дебош в самолете военнослужащего связали скотчем

Военнослужащий устроил дебош на борту летевшего в Красноярск самолета

Военнослужащий, летевший в отпуск, устроил дебош на борту направлявшегося из Москвы в Красноярск самолета. Об этом стало известно Baza.

Уточняется, что инцидент произошел в ходе рейса в ночь на 16 марта. По данным издания, 47-летний мужчина в ходе полета начал выкрикивать матерные слова, ругаться с бортпроводниками и другими пассажирами.

Бортпроводники связали пассажиру руки скотчем. После приземления в Красноярске его забрала полиция.

По предварительным данным, дебошир во время инцидента был пьян.

Ранее сообщалось, что пассажирка авиакомпании Wizz Air устроила пьяный дебош в самолете и сорвала рейс в Египет из Лондона. Пилоты совершили незапланированную посадку в Афинах, где нарушительницу задержала полиция.

Перед этим сообщалось, что россиянин в состоянии алкогольного опьянения ударил по лицу бортпроводника. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».