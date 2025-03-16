Немецкий политик Нимайер: Перевооружение ЕС направлено только против России

Политики Европейского союза (ЕС) даже не скрывают тот факт, что политика перевооружения направлена исключительно против России. Эту деталь в интервью РИА Новости раскрыл глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Да, абсолютно. Публично тоже говорят о том, что якобы нужно подготовиться к атаке России», — сказал он.

Политик подчеркнул, что на сегодняшний день страны ЕС не имеют промышленных мощностей для того, чтобы провести перевооружение. Однако эти планы являются долгосрочными, а промышленная база ЕС растет довольно быстро, заключил Нимайер.

Ранее сообщалось, что странам Европы может потребоваться более десяти лет на перевооружение и обновление военно-промышленного комплекса. По данным аналитиков, процесс наращивания военной мощи будет замедлен «огромными задержками у подрядчиков», которые перегружены существующим спросом.