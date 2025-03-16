Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:30, 16 марта 2025Мир

В Германии раскрыли одну деталь перевооружения ЕС

Немецкий политик Нимайер: Перевооружение ЕС направлено только против России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Global Look Press

Политики Европейского союза (ЕС) даже не скрывают тот факт, что политика перевооружения направлена исключительно против России. Эту деталь в интервью РИА Новости раскрыл глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Да, абсолютно. Публично тоже говорят о том, что якобы нужно подготовиться к атаке России», — сказал он.

Политик подчеркнул, что на сегодняшний день страны ЕС не имеют промышленных мощностей для того, чтобы провести перевооружение. Однако эти планы являются долгосрочными, а промышленная база ЕС растет довольно быстро, заключил Нимайер.

Ранее сообщалось, что странам Европы может потребоваться более десяти лет на перевооружение и обновление военно-промышленного комплекса. По данным аналитиков, процесс наращивания военной мощи будет замедлен «огромными задержками у подрядчиков», которые перегружены существующим спросом.

    Обсудить
    Последние новости

    «Почему никто в зале не снес Останину рыло?» Военкоры возмутились шуткой комика про оставшегося без ног бойца СВО

    В Германии раскрыли одну деталь перевооружения ЕС

    Скончался духовник патриарха Кирилла

    В России ужесточат проверку водителей на алкоголь и наркотики

    Экономист дала прогноз по ставкам по вкладам

    Планы Японии разместить дальнобойные ракеты на Кюсю обеспокоили местных жителей

    Загитова показала видео в красных колготках и обтягивающей юбке

    Студента из Москвы обвинили в терроризме по заявлению однокурсника

    Российский военный рассказал об уничтожении ВСУ домов в курском поселке

    На Западе выразили беспокойство из-за новой тактики России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше