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06:51, 16 марта 2025Россия

В Калининградской области аварийный дом рухнул с людьми внутри

В Калининградской области аварийный дом обрушился вместе с жильцами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Прокуратура Калининградской области

В поселке Константиновка Калининградской области произошло обрушение дома вместе с находящимися внутри людьми. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

«По предварительным данным, в ночь на 8 марта в жилом доме по улице Центральная в поселке Константиновка Гурьевского района, признанном аварийным и подлежащим расселению, произошло обрушение стены. На момент происшествия в доме проживали три семьи, квартиры которых находятся в собственности граждан», — указано в сообщении.

В рухнувшей части дома никто не проживал. Пострадавшим людям предложили переехать в помещения от маневренного фонда, но из-за их удаленности от школ и мест работы граждане предпочли уехать к родственникам или снять квартиру. В прокуратуре заверили, что оценят своевременность принятия мер властями по вопросу расселения жителей аварийного дома. Также возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Ранее в подмосковной Апрелевке в подъезде дома разверзлась яма. Пропасть образовалась прямо под ногами жильцов. Помещение заливает канализацией уже около года, но жалобы собственников в коммунальных службах игнорируют.

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