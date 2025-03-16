«ПГ»: Минздрав РФ ужесточит проверку водителей на алкоголь и наркотики

В России ужесточат проверку водителей на алкоголь и наркотики. Об этом пишет «Парламентская газета» («ПГ») со ссылкой на соответствующий проект приказа Минздрава.

Среди изменений — обязательное письменное согласие на медосвидетельствование, поскольку любые медицинские процедуры по закону могут проводиться только после подписания соответствующего документа. Без него водитель будет автоматически считаться виновным. При этом, если человек ранен и ему нужна помощь, у него автоматически будут брать кровь на анализ без замера выдыхаемого воздуха.

Кроме того, расширен список наркотиков, на которые будет проводиться тест. В частности, теперь в перечне указан мефедрон.