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06:14, 16 марта 2025Россия

В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Врио губернатора Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на воскресенье, 16 марта, в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе Ростовской области отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Он уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее стало известно о попытке атаки украинских беспилотников на Воронежскую область. По данным губернатор Александра Гусева, более пятнадцати дронов были обнаружены в трех районах региона. Он предупредил, что опасность атаки беспилотников по-прежнему сохраняется.

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