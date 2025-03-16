Врио губернатора Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку беспилотников

В ночь на воскресенье, 16 марта, в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе Ростовской области отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Он уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее стало известно о попытке атаки украинских беспилотников на Воронежскую область. По данным губернатор Александра Гусева, более пятнадцати дронов были обнаружены в трех районах региона. Он предупредил, что опасность атаки беспилотников по-прежнему сохраняется.