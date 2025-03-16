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05:48, 16 марта 2025Россия

Силы ПВО сбили 15 беспилотников в российском регионе

Губернатор Гусев: Силы ПВО сбили более 15 дронов ВСУ над Воронежской областью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в Воронежской области обнаружили и уничтожили более 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что беспилотники были обнаружены в трех районах Воронежской области. По предварительным данным, в результате атаки ВСУ никто не пострадал, разрушений на земле нет. Гусев предупредил, что опасность атаки дронов по-прежнему сохраняется.

В ночь на 15 марта в пяти районах Воронежской области уничтожили более 35 украинских беспилотников. До этого, 12 марта, в Воронежской области загорелся объект инфраструктуры после атаки БПЛА.

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