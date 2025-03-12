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23:25, 12 марта 2025Россия

В российском регионе после атаки дронов загорелся объект инфраструктуры

Воронежский губернатор Гусев сообщил о пожаре после атаки беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Воронежской области загорелся объект инфраструктуры после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram.

По его словам, объект получил повреждения при ударе БПЛА, в результате чего произошел пожар. «Пострадавших нет. Идет тушение, оперативные службы находятся на месте», — уточнил глава региона.

Незадолго до этого он проинформировал об уничтожении нескольких беспилотников в двух южных районах области. Гусев предупредил, что опасность атаки дронов по-прежнему сохраняется.

Беспилотники также атаковали Ростовскую область. Как сообщали местные власти, из-за падения дрона в хуторе Калининский Шолоховского района случилось возгорание на территории промобъекта.

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