Гусев: Воронежскую область массово атаковали беспилотники, сбито более 35 дронов

В пяти районах Воронежской области силы противовоздушной обороны сбили за ночь более 35 дронов, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано. До этого Гусев сообщил, что регион подвергся массовой атаке беспилотников.

До этого местные жители сообщили, что беспилотники атаковали Волгоград. В городе было слышно от пяти до восьми взрывов. Кроме того, были видные яркие вспышки в небе. В северной части города мог возникнуть пожар.