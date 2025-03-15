Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:22, 15 марта 2025Россия

Воронежскую область массово атаковали беспилотники

Гусев: Воронежскую область массово атаковали беспилотники, сбито более 35 дронов
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В пяти районах Воронежской области силы противовоздушной обороны сбили за ночь более 35 дронов, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано. До этого Гусев сообщил, что регион подвергся массовой атаке беспилотников.

До этого местные жители сообщили, что беспилотники атаковали Волгоград. В городе было слышно от пяти до восьми взрывов. Кроме того, были видные яркие вспышки в небе. В северной части города мог возникнуть пожар.

    Обсудить
    Последние новости

    Медведев резко ответил на требования Великобритании по перемирию на Украине. Чем угрожает России Европа?

    СДЭК изменил представление о доставке. Почему его выбирают миллионы?

    Реклама

    В России заявили об отсутствующих шансах у ВСУ отойти на технике из Курской области

    В России высказались о нормализации отношений с США

    Над территорией России за ночь сбили более сотни беспилотников

    На Западе высмеяли «бредовую фантазию» Украины

    Воронежскую область массово атаковали беспилотники

    Стало известно о стремительном продвижении ВС РФ на всех участках фронта

    Военных нацбата ВСУ обвинили в минировании русскоязычных сослуживцев

    В Ростовской области отразили атаку беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше