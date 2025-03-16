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22:06, 16 марта 2025Мир

В США обеспокоились из-за удара микрофоном по лицу Трампа

NDTV: В США обеспокоились здоровьем Трампа после удара микрофоном по лицу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сторонники президента США Дональда Трампа обеспокоились его здоровьем после удара микрофоном по лицу. Об этом сообщило издание NDTV.

«Как репортеры смогли приблизиться так близко, и где была Секретная служба в тот критический момент? Микрофоны могут содержать бесчисленное количество микробов, включая потенциально смертельный патоген», — приводит издание слова одного из американцев.

Отмечается, что в США появилась версия, согласно которой на кончике микрофона был закреплен острый наконечник с белковым ядом растительного происхождения. Американцы призвали Секретную службу тщательнее охранять жизнь и здоровье президента.

Ранее сообщалось, что журналистка пресс-пула Белого дома случайно задела лицо Трампа микрофоном. «Она только что стала крупной новостью нынешнего вечера. Вы видели это?» — отреагировал политик.

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