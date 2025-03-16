В США обеспокоились из-за удара микрофоном по лицу Трампа

NDTV: В США обеспокоились здоровьем Трампа после удара микрофоном по лицу

Сторонники президента США Дональда Трампа обеспокоились его здоровьем после удара микрофоном по лицу. Об этом сообщило издание NDTV.

«Как репортеры смогли приблизиться так близко, и где была Секретная служба в тот критический момент? Микрофоны могут содержать бесчисленное количество микробов, включая потенциально смертельный патоген», — приводит издание слова одного из американцев.

Отмечается, что в США появилась версия, согласно которой на кончике микрофона был закреплен острый наконечник с белковым ядом растительного происхождения. Американцы призвали Секретную службу тщательнее охранять жизнь и здоровье президента.

Ранее сообщалось, что журналистка пресс-пула Белого дома случайно задела лицо Трампа микрофоном. «Она только что стала крупной новостью нынешнего вечера. Вы видели это?» — отреагировал политик.