Военный эксперт назвал настоящую причину эвакуации жителей Сумской области

Марочко: Жителей Сумской области используют как мобилизационный ресурс

Эвакуация жителей Сумской области — не забота украинских властей о людях, а мобилизационный и людской ресурс, который в дальнейшем будет использовать Киев. Такую причину эвакуации назвал в разговоре с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Эвакуация Сумской области — это вполне закономерно, потому что уже никто не скрывает, что мы там будем создавать буферную зону», — добавил он.

Эксперт отметил, что жителям региона «было бы намного безопаснее, когда населенные пункты перешли бы под контроль российской армии».

Ранее в Сумской области на Украине объявили обязательную эвакуацию из восьми населенных пунктов. Отмечается, что в ближайшее время нужно будет эвакуировать 543 человека, в том числе детей.