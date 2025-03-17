98-летняя бывшая секретарша оказалась тайной миллионершей

Daily Mirror: 98-летняя британка Хильда Леви оказалась тайной миллионершей

В Великобритании пенсионерка из города Уитстабл, графство Кент, оказалась тайной миллионершей. Об этом пишет Daily Mirror.

98-летнй Хильды Леви не стало в 2022 году. Во время недавнего оглашения ее завещания стало известно, что женщина была очень богата. Она оставила 1,4 миллиона фунтов стерлингов (около 155 миллионов рублей) четырем благотворительным организациям в Кенте и Лондоне. Руководители организаций были очень удивлены, так как ранее Леви не контактировала с ними и не принимала участия в их работе. Соседи пожилой женщины рассказали, что понятия не имели о ее богатстве, а ее дом и сад были плохо ухожены.

Джули Хант из Уитстабла исследовала жизнь Леви и выяснила, что она родилась в Кельне, потеряла всю семью во время Холокоста и бежала в Великобританию в 1941 году в 16 лет. Эллен Джеффери из Уитстабла удочерила Леви, а в 1958 году она получила гражданство. Беженка выучилась на секретаршу и работала, сначала в городе Мейдстон, а затем в благотворительной организации супруга Елизаветы II — герцога Эдинбургского принца Филиппа.

Хант так и не удалось установить, каким образом у Леви к концу жизни скопилась на счету столь внушительная сумма. Однако она выяснила, что у женщины имелся состоятельный дядя в США, который был партнером в крупной компании по торговле кофе. Он отправлял деньги родителям Леви, а свое состояние в 44 миллиона долларов (3,7 миллиарда рублей по современному курсу), оставил братьям, дальним родственникам и благотворительным организациям.

Ранее сообщалось, что 80-летний сборщик мусора из Германии оказался тайным миллионером, владеющим восемью домами и двумя квартирами. Мужчина рассказал, что разбогатеть ему помогла бережливость.

