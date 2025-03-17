Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:10, 17 марта 2025Из жизни

98-летняя бывшая секретарша оказалась тайной миллионершей

Daily Mirror: 98-летняя британка Хильда Леви оказалась тайной миллионершей
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В Великобритании пенсионерка из города Уитстабл, графство Кент, оказалась тайной миллионершей. Об этом пишет Daily Mirror.

98-летнй Хильды Леви не стало в 2022 году. Во время недавнего оглашения ее завещания стало известно, что женщина была очень богата. Она оставила 1,4 миллиона фунтов стерлингов (около 155 миллионов рублей) четырем благотворительным организациям в Кенте и Лондоне. Руководители организаций были очень удивлены, так как ранее Леви не контактировала с ними и не принимала участия в их работе. Соседи пожилой женщины рассказали, что понятия не имели о ее богатстве, а ее дом и сад были плохо ухожены.

Джули Хант из Уитстабла исследовала жизнь Леви и выяснила, что она родилась в Кельне, потеряла всю семью во время Холокоста и бежала в Великобританию в 1941 году в 16 лет. Эллен Джеффери из Уитстабла удочерила Леви, а в 1958 году она получила гражданство. Беженка выучилась на секретаршу и работала, сначала в городе Мейдстон, а затем в благотворительной организации супруга Елизаветы II — герцога Эдинбургского принца Филиппа.

Материалы по теме:
Любовница экс-короля Испании: кто такая Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн и почему за ней следили спецслужбы?
Любовница экс-короля Испании:кто такая Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн и почему за ней следили спецслужбы?
19 декабря 2024
Тайный наследник. Испанский король спрятал незаконного ребенка среди бедняков. Тот вырос, узнал правду и потребовал трон
Тайный наследник.Испанский король спрятал незаконного ребенка среди бедняков. Тот вырос, узнал правду и потребовал трон
28 августа 2021

Хант так и не удалось установить, каким образом у Леви к концу жизни скопилась на счету столь внушительная сумма. Однако она выяснила, что у женщины имелся состоятельный дядя в США, который был партнером в крупной компании по торговле кофе. Он отправлял деньги родителям Леви, а свое состояние в 44 миллиона долларов (3,7 миллиарда рублей по современному курсу), оставил братьям, дальним родственникам и благотворительным организациям.

Ранее сообщалось, что 80-летний сборщик мусора из Германии оказался тайным миллионером, владеющим восемью домами и двумя квартирами. Мужчина рассказал, что разбогатеть ему помогла бережливость.

    Обсудить
    Последние новости

    «Пять лет тюрьмы или поедешь повоюешь». Танкисты ВСУ признались, что их угрозами отправили на фронт

    Российский военный описал увиденное в Судже фразой «стало понятно значение слова нацизм»

    На Западе заявили о роли США в продлении антироссийских санкций ЕС

    В российском регионе вымогавшего взятки майора осудили на пять лет

    ВСУ уличили в охоте на сочувствующих России мирных жителей Харьковской области

    Мировой оборот оружия достиг пика со времен холодной войны

    В Киеве предрекли возвращение стран Запада к ведению дел с Россией

    В Белом доме захотели ударить по объектам одной страны

    Тело убитой ВСУ больше полугода назад беременной нашли в больнице под Суджей

    Украина согласилась на снятие санкций с России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше