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09:12, 17 марта 2025Из жизни

Банк объявил клиентку покойницей и лишил денег и документов

Daily Star: Британский банк по ошибке объявил клиентку мертвой и лишил денег
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Toby Melville / Reuters

В Великобритании банк The Co-operative Bank по ошибке объявил клиентку из города Киддерминстер покойницей и лишил денег и документов. Об этом пишет Daily Star.

5 февраля 45-летняя предпринимательница Маситокозе Мойо позвонила в The Co-operative Bank и сообщила, что хочет закрыть дебетовый счет и перевести деньги в другую финансовую организацию. Это было сделано, однако оператор по ошибке указала причиной закрытия счета смерть Мойо.

Эта информация автоматически распространилась по другим банкам, где у женщины были счета. Мойо заметила это 12 февраля, когда у нее не прошел платеж в супермаркете по карте другого банка. «Всего у меня четыре кредитные карты, и все они не работали», — рассказала британка.

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Она позвонила в один из банков, и ей сказали, что 6 февраля получили извещение о ее смерти. Более того, ее паспорт и водительские права вскоре тоже аннулировали. В итоге Мойо пришлось занимать деньги у соседей, пока она разбиралась с ошибкой. Доступ к счетам ей вернули только 21 февраля.

Женщина заявила, что испытала сильнейший стресс и кратковременную потерю памяти из-за него. Она потребовала от The Co-operative Bank пять миллионов фунтов стерлингов (552 миллиона рублей) в качестве компенсации.

Ранее в Таиланде мужчина вернулся домой с заработков и попал на собственные похороны. Полицейские по ошибке сообщили родным о его смерти.

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