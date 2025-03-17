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21:41, 17 марта 2025Мир

Белый дом напомнил Франции о заслугах США после требования вернуть статую Свободы

Белый дом: Только благодаря США французы не говорят по-немецки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила на требования французского депутат вернуть статую Свободы и напомнила о заслугах США перед европейской страной. Ее слова приводит РИА Новости.

«И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня — напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», — подчеркнула представитель американской администрации.

Левитт подчеркнула, что США абсолютно не собираются возвращать монумент.

Ранее депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн потребовал от США вернуть Франции статую Свободы. «Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», — заявил политик.

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