Экс-солистка «Миража» заболела после концерта в Кремле

MK.RU: Певица Наталия Гулькина перенесла тяжелый вирус после концерта в Кремле

Певица Наталия Гулькина, известная по выступлениям в составе культовой группы «Мираж», перенесла тяжелый вирус после концерта в Кремле. Об этом пишет MK.RU.

По словам артистки, на фоне болезни у нее появилась высокая температура, боль в горле и сильная слабость. Исполнительница обратилась за помощью к врачам. «Антибиотики в итоге стала принимать. Потому что мне надо было уезжать на гастроли. Они помогли. Врачи сказали, что вирус какой-то. Все же обнимались и целовались на концерте», — сказала она.

Гулькина отметила, что еще не восстановилась окончательно. «Такое какое-то состояние немножко вялое. Пока еще нет жизненного тонуса», — уточнила певица.

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