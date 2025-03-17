В офисе Зеленского назвали условие прекращения атак ВСУ по территории России

Ермак: Украина будет атаковать территорию России до прекращения конфликта

Украина будет атаковать территорию России до прекращения вооруженного конфликта. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Украина будет отвечать, пока [президент России Владимир] Путин не прекратит войну», — высказался глава ОП Украины.

Ермак назвал условие прекращения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России и заявил о якобы ответном характере действий. По его словам, Россия первой должна прекратить боевые действия.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России с позывным Шок рассказал об обстреле мирных жителей в Дзержинске (украинское название — Торецк) со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что украинские военные используют гражданских в качестве живого щита.