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17:46, 17 марта 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали условие прекращения атак ВСУ по территории России

Ермак: Украина будет атаковать территорию России до прекращения конфликта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / Reuters

Украина будет атаковать территорию России до прекращения вооруженного конфликта. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Украина будет отвечать, пока [президент России Владимир] Путин не прекратит войну», — высказался глава ОП Украины.

Ермак назвал условие прекращения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России и заявил о якобы ответном характере действий. По его словам, Россия первой должна прекратить боевые действия.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России с позывным Шок рассказал об обстреле мирных жителей в Дзержинске (украинское название — Торецк) со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что украинские военные используют гражданских в качестве живого щита.

Вот это да!
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