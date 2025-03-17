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14:54, 17 марта 2025Интернет и СМИ

Информация о разрушении древних каменных баб в ЛНР не подтвердилась

Сообщения о разрушении древних каменных баб в ЛНР не подтвердились
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Информация о том, что российские власти уничтожили и переместили памятники истории — каменных баб X-XI веков — в Луганской народной республике (ЛНР), не подтвердилась. Сообщение о разрушении скульптур опубликовал украинский Центр национального сопротивления.

«Их цель – не просто русифицировать украинцев, но и стереть нашу историческую память», — сообщили в ЦНС.

Информационное агентство ЛНР 13 марта опубликовало фото и видео изваяний, об уничтожении которых сообщила украинская сторона. Там сообщили, что скульптуры украшают фасад здания Музея истории Первомайска.

Каменные бабы были установлены в Первомайске после открытия музея в 1985 году. Статуи без головы доставили из поселка Калиново, их обнаружили на берегу обмелевшей реки. А с полностью сохранившимся обликом — были найдены в Приволье, что рядом с Рубежным.

Россия активно восстанавливает памятники и объекты культурного наследия в новых регионах. Так, в январе 2025 года сообщалось, что в ЛНР восстановят все памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Всего в реестре республики числится 942 объекта культурного наследия.

Информация об уничтожении памятников российскими властями не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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