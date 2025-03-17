Искусственный интеллект за два дня решил исследуемую учеными десять лет задачу

bioRxiv: ИИ за два дня решил задачу, на которую ученые потратили десять лет

Искусственный интеллект за два дня разгадал задачу, на решение которой ученые потратили десять лет. Специалисты из

Имперского колледжа Лондона пытались выяснить, почему один тип супербактерии приобретает способность заражать различные виды бактерий. Новый ИИ от Google смог объяснить это в кратчайшие сроки. Результаты опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

Исследования относились к проблематике устойчивости бактерий к антибиотикам. Команда изучала хромосомные острова, которые формируют капсид — вирусы, поражающие бактерии. Была подтверждена гипотеза о том, что эти вирусы могут заимствовать «хвосты» у других вирусов для внедрения своего генома в клетку.

Когда результаты исследования были почти готовы к публикации, ученые решили проверить, насколько быстро ИИ справится с этой задачей. За два дня они получили тот же результат, к которому шли десять лет.

Команда заподозрила, что у искусственного интеллекта каким-то образом появился доступ к их трудам, однако это было не так, искусственный интеллект самостоятельно провел анализ доступной информации и предложил гипотезу. Исследователи признались, что были поражены скоростью его работы.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Google представила новые модели искусственного интеллекта (ИИ) для обучения роботов. Одна из моделей — Gemini Robotics-ER — позволяет роботам «понимать сложный и динамичный мир» людей.