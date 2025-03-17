Исполнение смертного приговора в отношении убийцы шестерых отложили в последний момент

В США казнь убийцы шестерых девушек Вуда отложили за два дня до исполнения

В США в последний момент отменили исполнение смертного приговора преступнику по прозвищу Убийца из пустыни. Об этом сообщает The Mirror US.

67-летнего Дэвида Леонарда Вуда приговорили к высшей мере наказания в январе 1993 года. Его признали виновным в смерти шести девочек и девушек в возрасте от 14 до 24 лет. Преступления были совершены с мая по август 1987 года в окрестностях города Эль-Пасо, штат Техас. Кроме того, Вуда подозревают к причастности еще к трем расправам над девушками. В СМИ его прозвали Убийцей из пустыни, так как останки находили именно там.

Вуд с самого начала заявлял о своей невиновности. При его осуждении использовались только косвенные улики и доказательства. В частности, ДНК Вуда не нашли ни на одной из жертв. Приговор в его отношении должен был быть приведен в исполнение 13 марта, однако за два дня до этого апелляционный суд Техаса отложил его без разъяснения причин «до нового распоряжения».

В интервью изданию USA Today, которое вышло 10 марта, Вуд, в частности, отметил, что его «выставили убийцей шести человек без единого доказательства». Он также посетовал на коррупцию в правоохранительных органах, из-за которой он провел десятилетия за решеткой.

В июле 2024 года сообщалось, что в США преступнику решили сохранить жизнь за 20 минут до смертельной инъекции. Суд согласился провести ДНК-тест по его требованию.