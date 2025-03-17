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13:21, 17 марта 2025Из жизни

Крысы размером с котов захватили один город

Огромные крысы захватили Бирмингем из-за забастовок уборщиков мусора
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: dailymail.co.uk

Крысы стали терроризировать жителей британского Бирмингема из-за огромного количества мусора на улицах. Об этом пишет Daily Mail.

Мусор стал скапливаться в городе из-за забастовок уборщиков и водителей мусоровозов. Они с января требуют от городского совета повысить заработные платы и отказаться от сокращения рабочих мест. По словам жителей, все это привело к тому, что их город захватили крысы размером с бездомных котов. Кто-то даже прозвал их «Писклявые козырьки» по аналогии с «Острыми козырьками» — сериалом о криминальном мире Бирмингема в 1920-х годах.

Огромные грызуны разрывают стоящие на улицах мусорные пакеты и копаются в их содержимом. «Повсюду упаковка от еды и отходы. Для них это как буфет, — рассказывает один из жителей города. — Днем мы нечасто видим их, но ночью улицы кишат ими». Крысы стали пробираться в жилые дома, палисадники, машины и сараи. Население жалуется на крысиный помет и отвратительный запах.

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Крысолов Уильям Тиммс объяснил, что крысы становятся все больше и больше из-за большого содержания белка в человеческой еде. К тому же они очень быстро размножаются. Он отметил, что дальше будет только хуже. «Никто не знает, когда это закончится, и мне жаль всех, кого это коснулось», — заявил Тиммс.

При этом, как замечают жители города, совет Бирмингема только усугубляет проблему. Из-за нехватки денег чиновники хотят увеличить стоимость услуг по избавлению от грызунов. Горожане признаются, что сочувствуют уборщикам, но устали быть жертвой их разногласий с советом. Многим из них приходится выносить мусор подальше, чтобы обезопасить свои дома. Профсоюз уборщиков обвиняет в происходящем членов совета: «Они знают, чего мы хотим. Это они держат город в заложниках, уж точно не мы».

Ранее сообщалось, что полицейский склад в американском городе Хьюстон захватили крысы-наркоманы. Грызуны расплодились в горах наркотиков, изъятых в 1980-х и 1990-х годах.

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