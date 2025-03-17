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19:18, 17 марта 2025Бывший СССР

На Украине мужчина пришел на свидание и увидел военкомов

На Украине мужчина попал в ловушку военкомов во время свидания
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

На Украине мужчина попал в ловушку военкомов во время свидания. Об этом пишет Telegram-канал «Будни уклониста».

Неизвестный поделился историей с каналом. Он познакомился с девушкой на сайте знакомств. Однако вместо нее его ждали сотрудники военкомата.

Мужчина смог убежать с места свидания. Позже ему написали с аккаунта девушки сообщение: «Мы тебя все равно найдем рано или поздно. Так что воевать тебе придется, как ни крути».

Неизвестно, написала ли сообщение девушка или сотрудники военкомата.

Ранее верховный суд Украины узаконил незаконную мобилизацию, запретив увольнять со службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) граждан, призванных с нарушениями. Там сказали, что процедура призыва во время мобилизации является необратимой.

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