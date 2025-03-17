На Украине мужчина пришел на свидание и увидел военкомов

На Украине мужчина попал в ловушку военкомов во время свидания

На Украине мужчина попал в ловушку военкомов во время свидания. Об этом пишет Telegram-канал «Будни уклониста».

Неизвестный поделился историей с каналом. Он познакомился с девушкой на сайте знакомств. Однако вместо нее его ждали сотрудники военкомата.

Мужчина смог убежать с места свидания. Позже ему написали с аккаунта девушки сообщение: «Мы тебя все равно найдем рано или поздно. Так что воевать тебе придется, как ни крути».

Неизвестно, написала ли сообщение девушка или сотрудники военкомата.

Ранее верховный суд Украины узаконил незаконную мобилизацию, запретив увольнять со службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) граждан, призванных с нарушениями. Там сказали, что процедура призыва во время мобилизации является необратимой.