На Украине подтвердили повреждение ряда энергетических объектов

«Укрэнерго» подтвердило повреждение ряда энергетических объектов в стране

В ряде областей Украины получили повреждения энергетические объекты. Об этом сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«В результате повреждения оборудования — на утро есть обесточенные потребители», — сказано в публикации. В компании указали, что ремонтные бригаты облэнерго уже работают над устранением проблем.

Ранее в Черноморске в результате ударов пострадали объекты энергетической инфраструктуры, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По словам Кипера, над ликвидацией последствий происшествия работают все оперативные службы.

В свою очередь Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что был нанесен удар по Одессе и области. По его информации, в Черноморске загорелась электроподстанция. Кроме того, сообщается, что атакованы одесские промзоны и порт.