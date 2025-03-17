На Западе рассказали об игре США с Украиной в кошки-мышки

Меркурис: США играют с Украиной в кошки-мышки, чтобы Киев начал переговоры

США играют с Украиной в кошки-мышки, чтобы Киев начал мирные переговоры. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью «Ленте.ру».

По его словам, Вашингтон сначала говорят, что возобновят всю военную помощь Киеву, а потом заявляют обратное. Он подчеркнул, что при полном прекращении помощи США ситуация со временем станет критической для Украины.

«США крайне непоследовательны в этом вопросе. Они хотят, чтобы Украина начала переговоры, поэтому играют в кошки-мышки», — заявил аналитик.

Ранее отставной полковник Вооруженных сил США Дуглас Макгрегор отметил, что руководство Украины, в отличие от России, ведет себя как преступная организация. Он призвал обратить на поведение Киева «пристальное внимание на фоне продолжающихся переговоров о прекращении огня».