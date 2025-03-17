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10:29, 17 марта 2025Культура

Обладательница «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля умерла в 43 года

Боровшаяся с раком бельгийская актриса Эмили Декенн умерла на 44-м году жизни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Эмили Декенн

Эмили Декенн. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Бельгийская актриса Эмили Декенн скончалась в возрасте 43 лет вечером в воскресенье, 16 марта, в больнице в пригороде Парижа, Франция. Об этом сообщает BFM TV.

Отмечается, что артистка страдала от редкой формы рака — в 2023 году она сообщила, что у нее диагностировали адренокортикальную карциному.

Актриса сыграла почти в 50 картинах, среди которых драма братьев Дарденн «Розетта». За главную роль в фильме 1999-го года Декенн была удостоена «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля в номинации «Лучшая женская роль». Кроме того, она была пятикратно номинирована на престижную кинопремию «Сезар».

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