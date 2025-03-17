Обвиняемый в хищении имущества Минобороны России заявил об оговоре со стороны свидетелей

Фигурант дела о хищении имущества Минобороны РФ Грачев заявил, что его оговорили

Бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев обвинил свидетелей в том, что они его оговорили по уголовному делу о хищении имущества Минобороны России в Балашихе и Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В материалах дела имеются показания обвиняемого в преступлении Грачева, в которых он заявляет о незаконности привлечения его к уголовной ответственности. Он считает, что свидетели субъективны, а их слова являются оговором. Его адвокаты указывают на экономическую подоплеку дела и полагают, что нет оснований для содержания Грачева под стражей.

Вместе с ним в деле фигурируют бывший конкурсный управляющий подведомственного Минобороны ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин и предприниматели Евгений Потапов и Сергей Овчинников, которым вменяется особо крупное мошенничество.

По данным следствия, в 2021 году они организовали в ходе процедуры банкротства «Строительное управление Московского региона» подложные торги, похитив имущественный комплекс Минобороны из 24 объектов недвижимости стоимостью более 700 миллионов рублей. По такой же схеме, по данным следствия, была похищена военная недвижимость в Балашихе стоимостью 244 миллиона рублей.

Овчинников заочно арестован и объявлен в розыск, Грачев, Асташкин и Потапов находятся в СИЗО, их защита просит смягчить им меру пресечения, указывая, что у Потапова серьезные заболевания, а у Асташкина трое малолетних детей. На их имущество наложены обеспечительные меры.