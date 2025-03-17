Pepsi купит бренд газировки почти за два миллиарда долларов

Bloomberg: PepsiCo купит бренд газированных напитков Poppi

Компания Компания PepsiCo собралась купить бренд газированных напитков Poppi за 1,95 миллиарда долларов. Об этом сообщило Bloomberg.

Агентство отметило, что таким образом Pepsi продолжает отходить от своих стандартных газировок и закусок, приобретая бренды, которые, как предполагается, производят более здоровую продукцию. В октябре компания объявила о желании приобрести производителя закусок Siete Foods за 1,2 миллиарда долларов. А в ноябре стало известно об аналогичных планах относительно Sabra Dipping Co.

Подчеркивается, что рынок низкокалорийных газированных напитков постепенно растет. Эти товары могут также включать ингредиенты, которых нет в стандартной газировке. Речь идет о пребиотиках, пробиотиках и прочих веществах, которые должны улучшать работу пищеварительной системы. Например, Poppi использует пребиотики, фруктовый сок и яблочный сидр.

В начале февраля текущего года сообщалось, что прогнозируемая прибыль компании PepsiCo оказалась ниже ожиданий. Выяснилось, что американцы покупают ее напитки и соленые закуски с куда меньшей охотой, чем раньше.