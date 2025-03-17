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17:51, 17 марта 2025Экономика

Pepsi купит бренд газировки почти за два миллиарда долларов

Bloomberg: PepsiCo купит бренд газированных напитков Poppi
Кирилл Луцюк

Фото: Faleh Kheiber / Reuters

Компания Компания PepsiCo собралась купить бренд газированных напитков Poppi за 1,95 миллиарда долларов. Об этом сообщило Bloomberg.

Агентство отметило, что таким образом Pepsi продолжает отходить от своих стандартных газировок и закусок, приобретая бренды, которые, как предполагается, производят более здоровую продукцию. В октябре компания объявила о желании приобрести производителя закусок Siete Foods за 1,2 миллиарда долларов. А в ноябре стало известно об аналогичных планах относительно Sabra Dipping Co.

Подчеркивается, что рынок низкокалорийных газированных напитков постепенно растет. Эти товары могут также включать ингредиенты, которых нет в стандартной газировке. Речь идет о пребиотиках, пробиотиках и прочих веществах, которые должны улучшать работу пищеварительной системы. Например, Poppi использует пребиотики, фруктовый сок и яблочный сидр.

В начале февраля текущего года сообщалось, что прогнозируемая прибыль компании PepsiCo оказалась ниже ожиданий. Выяснилось, что американцы покупают ее напитки и соленые закуски с куда меньшей охотой, чем раньше.

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