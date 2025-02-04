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15:55, 4 февраля 2025Экономика

Всемирно известная газировка стала терять покупателей

Reuters: Американцы стали экономить на Pepsi и соленых закусках
Кирилл Луцюк

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Прогнозируемая прибыль компании PepsiCo оказалась ниже ожиданий, так как в США падает спрос на ее напитки и соленые закуски. Об этом сообщает Reuters.

Оказалось, что американцы продолжают сокращать расходы на эти товары, чтобы сэкономить деньги на необходимые покупки. Это вынуждает PepsiCo прибегать к рекламным акциям, надеясь с их помощью вернуть потребителей, которые склоняются к меньшим размерам упаковок или выбирают более дешевые альтернативы в розничных магазинах.

Руководители компании уверены, что ее показатели в Северной Америке улучшатся в течение года. «Мы ожидаем, что наши показатели в Северной Америке постепенно улучшатся в течение года, а наша коммерческая деятельность наберет обороты», — заявили руководители компании в подготовленном ею заявлении.

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Кроме того, PepsiCo пообещала инвестировать большие суммы в модернизацию производства уже существующих продуктов и выпуск новых, чтобы стимулировать снижающийся спрос со стороны потребителей с низкими доходами.

Летом прошлого года сообщалось, что спустя два года после прекращения в России производства брендов Coca-Cola и Pepsi аналогичная продукция выросла в цене из-за акциза на сладкие напитки, инфляции и более дорогого импорта. Так, в июне расходы жителей РФ на газировку со вкусом колы в рознице увеличились на 11 процентов, до 146 рублей за бутылку.

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