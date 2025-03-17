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12:10, 17 марта 2025Путешествия

Пилоты пассажирского самолета увидели НЛО в небе над Москвой

Aviaincident: Пилоты самолета Belavia увидели НЛО в небе над Москвой
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилоты самолета белорусской авиакомпании Belavia увидели неопознанный летающий объект (НЛО) в небе над Москвой. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

15 марта пассажирский Embraer E-Jet выполнял рейс из Минска, Белоруссия, в Москву. Когда лайнер был в 66 километрах к югу от российской столицы на высоте 2,3 тысячи метров, пилоты заметили шар-зонд красного цвета ниже уровня полета.

Отмечается, что разрешение на использование воздушного пространства в том районе не выдавалось. Органы противовоздушной обороны (ПВО) уведомили о произошедшем.

Самолет продолжил путь в аэропорт назначения и благополучно сел в Домодедово.

Ранее российские пилоты увидели НЛО на рейсе из Оренбурга в Москву. Это был шар красного цвета с корзиной.

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