Подпольщик Лебедев заявил об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удар зафиксировали по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Его слова приводит РИА Новости.

Подпольщик уточнил, что в районе заметили «прилеты» по пунктам временной дислокации. «В 21.00 прилетело в направлении объекта, где собирали разбитые в Курской области подразделения», — сказал он.

Ранее Лебедев заявил, что подпольщики Николаева нашли предполагаемое место запуска украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он объяснил, что речь идет о районе городского аэропорта Николаева. Считается, что воздушную гавань используют для изготовления и испытаний БПЛА с реактивным двигателем.