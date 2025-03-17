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22:45, 17 марта 2025Бывший СССР

По пункту дислокации ВСУ в Сумской области нанесли удар

Подпольщик Лебедев заявил об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удар зафиксировали по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Его слова приводит РИА Новости.

Подпольщик уточнил, что в районе заметили «прилеты» по пунктам временной дислокации. «В 21.00 прилетело в направлении объекта, где собирали разбитые в Курской области подразделения», — сказал он.

Ранее Лебедев заявил, что подпольщики Николаева нашли предполагаемое место запуска украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он объяснил, что речь идет о районе городского аэропорта Николаева. Считается, что воздушную гавань используют для изготовления и испытаний БПЛА с реактивным двигателем.

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