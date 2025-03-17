Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:45, 17 марта 2025Экономика

Популярность дружественных валют в России упала до минимума

ЦБ: Доля дружественных валют при оплате импорта упала ниже 29 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

В расчетах за доставленные в Россию импортные товары доля рубля впервые превысила 50 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Банк России.

В декабре 2024 года соответствующий показатель вырос до 50,4 процента, а в январе текущего года — до 51,2 процента. Кроме того, в первый месяц 2025 года выросла доля токсичных доллара и евро. Если в декабре на них приходилось 16,1 процента, то в январе — уже 20,7 процента.

А вот что касается популярности дружественных валют, то она в настоящее время упала до минимальных с февраля 2023 года значений и составила в вышеназванных расчетах только 28,1 процента.

Ранее сообщалось, что в 2024 году доля рубля в торговле России с Таджикистаном превысила 96 процентов. Две страны практически полностью отказались от иностранных валют.

До этого власти США пригрозили санкциями иностранным финансовым структурам за подключение к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Те, то подключен к СПФС, рискуют попасть в «черный список».

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Финалистку «Миссис Бурятия» и ее приятеля нашли в заброшенном гараже. Они исчезли год назад при странных обстоятельствах

    Трамп пригрозил Ирану за атаки со стороны хуситов

    На Байконуре проверили солнечные батареи «Союза МС-27»

    Жена экс-главы красноярского ФМБА прокомментировала продление его ареста

    Уволившаяся из Emirates стюардесса из России рассказала о низких зарплатах и адском труде

    В России порассуждали о втором шансе для иностранных наемников на Украине

    Министр культуры раскрыла судьбу «Ленфильма»

    Зрительница сняла Кристину Асмус в откровенной позе во время спектакля

    Популярность дружественных валют в России упала до минимума

    Раскрыта дата начала слушания по делу экс-замминистра обороны Иванова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше