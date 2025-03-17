Предпринимателя осудили за распространение туберкулеза в российской школе

В Приморье суд вынес приговор фигурантам дела заражении детей туберкулезом

В Приморском крае суд вынес приговор предпринимателю и его кухонному работнику по делу о заражении 12 детей в школе тубекулезом. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигуранты признаны виновным по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Работница столовой также признана виновной по статье 327 («Использование заведомо подложного официального документа») УК, она получила три года ограничения свободы. А предприниматель — один год и восемь месяцев. Прокурор обжалует приговор из-за мягкости.

По данным суда, жительница Дальногорска работала в школьной столовой без медкомиссии. При это у нее была открытая форма туберкулеза. При трудоустройстве работница представила подложные документы. С 2019 года она также болеет ВИЧ-инфекцией.

Потерпевшие подали 16 исков на 19 миллионов рублей.

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