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07:46, 17 марта 2025Силовые структуры

Предпринимателя осудили за распространение туберкулеза в российской школе

В Приморье суд вынес приговор фигурантам дела заражении детей туберкулезом
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Приморском крае суд вынес приговор предпринимателю и его кухонному работнику по делу о заражении 12 детей в школе тубекулезом. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигуранты признаны виновным по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Работница столовой также признана виновной по статье 327 («Использование заведомо подложного официального документа») УК, она получила три года ограничения свободы. А предприниматель — один год и восемь месяцев. Прокурор обжалует приговор из-за мягкости.

По данным суда, жительница Дальногорска работала в школьной столовой без медкомиссии. При это у нее была открытая форма туберкулеза. При трудоустройстве работница представила подложные документы. С 2019 года она также болеет ВИЧ-инфекцией.

Потерпевшие подали 16 исков на 19 миллионов рублей.

Ранее в Красноармейске следователи возбудили уголовное дело после отравления школьников снеками из Китайской народной республики (КНР).

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