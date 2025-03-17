Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:32, 17 марта 2025Россия

Пушков прокомментировал инцидент с Трампом и микрофоном

Пушков: В США верят в возможность отравления Трампа из-за случая с микрофоном
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Общественность Соединенных Штатов и сторонники действующего президента США Дональда Трампа верят в возможность его отравления из-за случая с микрофоном. Об этом написал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Сторонники Трампа в США встревожены "просчетом службы безопасности" в случае, когда одна корреспондентка задела лицо Трампа микрофоном (...) Ходит и совсем зловещая версия: под муфтой микрофона может быть скрыт острый наконечник, смазанный рицином - страшным белковым ядом растительного происхождения», — написал Пушков.

Похожие аргументы привело издание NDTV. Один из американцев возмутился тем, что «репортеры смогли приблизиться так близко» к Трампу и что «микрофоны могут содержать бесчисленное количество микробов, включая потенциально смертельный патоген».

    Обсудить
    Последние новости

    «Пять лет тюрьмы или поедешь повоюешь». Танкисты ВСУ признались, что их угрозами отправили на фронт

    Объект ТЭК загорелся в российском регионе после падения беспилотника

    Мужчины и женщины рассказали о самых чудовищных опытах секса на одну ночь

    Следователи проверят информацию о подмене ребенка в российском роддоме

    В освобожденных под Суджей населенных пунктах нашли брошенное ВСУ оружие стран НАТО

    Хуситы вновь атаковали американский авианосец Harry Truman

    Эрдоган захотел обсудить с соратниками безопасность Европы

    «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» похвасталась мускулами на откровенном фото

    На Западе рассказали об игре США с Украиной в кошки-мышки

    Геолог рассказал об образовании нового моря на Африканском континенте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше