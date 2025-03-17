Пушков прокомментировал инцидент с Трампом и микрофоном

Пушков: В США верят в возможность отравления Трампа из-за случая с микрофоном

Общественность Соединенных Штатов и сторонники действующего президента США Дональда Трампа верят в возможность его отравления из-за случая с микрофоном. Об этом написал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Сторонники Трампа в США встревожены "просчетом службы безопасности" в случае, когда одна корреспондентка задела лицо Трампа микрофоном (...) Ходит и совсем зловещая версия: под муфтой микрофона может быть скрыт острый наконечник, смазанный рицином - страшным белковым ядом растительного происхождения», — написал Пушков.

Похожие аргументы привело издание NDTV. Один из американцев возмутился тем, что «репортеры смогли приблизиться так близко» к Трампу и что «микрофоны могут содержать бесчисленное количество микробов, включая потенциально смертельный патоген».