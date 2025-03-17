Путин назвал отношения с Таджикистаном союзническими

Путин: Отношения России с Таджикистаном являются союзническими

Отношения России с Таджикистаном являются союзническими. Об этом заявил президент России Владимир Путин после встречи с со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает ТАСС.

«Отношения России и Таджикистана носят подлинно союзнический характер», — заявил российский президент. Он также добавил, что переговоры с Рахмоном прошли в дружеской и деловой атмосфере.

Путин отметил, что Россия стремится обеспечить гражданам Таджикистана, которые приезжают на заработки, достойные условия труда.

Ранее Владимир Путин, Эмомали Рахмон и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели неформальную встречу. Главы государств связались по телефону во время этого с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.