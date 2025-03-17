Россиянин расправился с соседом из-за просьбы сделать музыку потише

В Химках мужчина зарезал соседа из-за просьбы сделать музыку потише

В подмосковных Химках мужчина расправился с 43-летним соседом из-за просьбы сделать музыку потише. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, злоумышленник работает водителем интернет-магазина, а ночью слушает тяжелый рок. Это всегда не нравилось соседу снизу, который периодически приходил к меломану и делал замечания. Обычно водитель реагировал на просьбы и делал музыку тише, но ночью 17 марта, увидев на пороге недовольного соседа, схватил нож и набросился на него.

Пострадавшего спасти не удалось. С нападавшим работают следователи.

Ранее 27-летняя жительница Екатеринбурга расправилась с сожителем при помощи ножа из-за просьбы сделать музыку тише.