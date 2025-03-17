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21:14, 17 марта 2025Россия

Российские военные начали вывозить брошенную технику из Курской области

«Ъ»: ВС РФ начали вывоз брошенной и трофейной техники ВСУ из Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Российские военные начали вывозить брошенную и трофейную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Издание сообщает, что на тягачах вывозили две боевые машины пехоты западного производства M2A2 Bradley ODS-SA с блоками динамической защиты и кустарными средствами защиты от дронов. Их захватили бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота после отхода украинских военных из Казачьей Локни.

Как отмечается в публикации, на одной из машин была нанесена надпись «Не трогать ДШБ 155 бригада». Также на БМП был установлен комплекс радиоэлектронной борьбы, который позже был снят, вероятно, для использования для нужд подразделения.

Образцы захваченной техники будут отправлены из приграничья вглубь России, их изучат военные специалисты.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, что брошенная ВСУ в Курской области техника может оцениваться в многомиллионную сумму.

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