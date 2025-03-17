Российский подросток устроил гонки с полицией

В Анапе подросток устроил гонки с полицией и въехал в припаркованный автомобиль

В Анапе (Краснодарский край) подросток устроил гонки с полицией. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, юноша на «Жигулях» катался без передних номеров. Его хотели остановить около поста ДПС. Подросток не остановился, нажал сильнее на газ, снес шлагбаум и выпрыгнул из-за руля. Машина врезалась в припаркованную «Тойоту».

Несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за езду без прав, документов на машину, номеров, страховки и за тонированные стекла.

Ранее в Красноярском крае полицейская погоня со стрельбой за нетрезвым водителем попала на видео.