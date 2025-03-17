Шансы наступления российских войск на Киев оценили

Меркурис: Операции на севере Украины могут приблизить российские войска к Киеву

Операции на севере Украины могут приблизить российские войска к Киеву. Шансы наступления на украинскую столицу оценил британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью «Ленте.ру».

Он не исключил возобновление операций Вооруженных сил России на севере Украины, где «последние два с половиной года было тихо».

«Это может снова приблизить российских военных к Киеву с гораздо более сильной позиции, чем та, которую они занимали в феврале-марте 2022 года», — подчеркнул Меркурис.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения и создают условия для того, чтобы взять в блокирование целые, достаточно крупные подразделения украинской армии.