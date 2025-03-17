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12:25, 17 марта 2025Экономика

Суд изъял в доход России акции крупного производителя свинца

«Ъ»: Суд обратил в доход РФ 100 % акций производителя свинца «Дальполиметалл»
Дмитрий Воронин

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Дальнегорский районный суд Приморского края обратил в доход государства 100 процентов акций АО «ГМК «Дальполиметалл». Об этом сообщает «Коммерсантъ», называя его одним из крупнейших производителей свинца.

Отмечается, что речь идет о стратегическом предприятии по добыче свинцовых и цинковых руд (в прошлом году произвело 32 тысячи тонн соответствующих концентратов), используемых для производства боеприпасов и широкого спектра военной техники с активами в 32 миллиарда рублей, которые с запасами рудников оцениваются в 270 миллиардов.

Инстанция удовлетворила иск заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева к экс-депутату Госдумы Эдуарду Янакову, а также зарегистрированным на Кипре Chanam Limited, Mimoro Constructions Ltd и Wanester Management Limited. Ранее суд принял решение об аресте активов в качестве обеспечительных мер.

Согласно позиции надзорного ведомства, на которую ссылаются журналисты, имущество было получено в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции. Как уточняет «Интерфакс», «Дальполиметалл» находится в сложном экономическом положении, 4 февраля Арбитражный суд Приморского края ввел в его отношении процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев.

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