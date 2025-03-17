В Госдуме одобрили предложение разрешить взыскание долгов по налогам без суда

Комитет Госдумы одобрил проект о праве взыскивать долги по налогам без суда

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий внесудебный порядок взыскания с физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (ИП), задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас взыскивать до суда такие долги власти имеют право только с ИП и организаций. Одобренный документ предполагает сохранение судебного контроля за процедурой в случаях, когда требования налогового органа не являются бесспорными. Ожидается, что при наличии возражения относительно размера долга или процедуры его взыскания, сумму будут изымать из совокупной обязанности гражданина, взыскание по ней приостановят или продолжат только в судебном порядке.

Автором соответствующей инициативы выступил Минфин РФ. Среди ее целей называют в том числе разгрузку судов, что помимо прочего повысит скорость и качество их работы по иным направлениям деятельности.

Также отмечается, что отказ от судебной процедуры исключит избыточные судебные издержки, возлагаемые на граждан в виде госпошлины и исполнительского сбора. В кабмине ожидают, что экономический эффект от реализации проекта позволит одновременного снизить задолженность на 22,5 миллиарда рублей, пополнив на эту сумму консолидированные бюджеты субъектов страны.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 ноября 2025 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.

Ранее опрошенные «Коммерсантом» юристы отметили, что проект направлен на упрощение взыскания незначительных долгов, и для налогоплательщиков особых изменений не предвидится. При этом они выразили сомнения в том, что физлица готовы оперативно реагировать на долги или разбираться, почему у них появилась задолженность.