В Кремле отреагировали на информацию о звонках Путину с Украины

Песков прокомментировал слова Лукашенко о звонках Путину с Украины

В Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о звонках президенту России Владимиру Путину с Украины. Слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

«Мне нечего сообщить вам по этой теме», — сообщили в пресс-службе Кремля. Так Дмитрий песков ответил на вопрос о недавнем заявлении Лукашенко по этому поводу.

Других подробностей пресс-секретарь российского президента не привел.

14 марта Александр Лукашенко заявил о «тайных» звонках президенту России Владимиру Путину с Украины и из-за рубежа. По его словам, это была непубличная договоренность.