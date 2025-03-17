Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:32, 17 марта 2025Бывший СССР

В Кремле отреагировали на информацию о звонках Путину с Украины

Песков прокомментировал слова Лукашенко о звонках Путину с Украины
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о звонках президенту России Владимиру Путину с Украины. Слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

«Мне нечего сообщить вам по этой теме», — сообщили в пресс-службе Кремля. Так Дмитрий песков ответил на вопрос о недавнем заявлении Лукашенко по этому поводу.

Других подробностей пресс-секретарь российского президента не привел.

14 марта Александр Лукашенко заявил о «тайных» звонках президенту России Владимиру Путину с Украины и из-за рубежа. По его словам, это была непубличная договоренность.

    Обсудить
    Последние новости

    Superjet с российскими двигателями совершил первый полет. Видео

    Глава нацразведки США высказалась о предстоящем разговоре Путина и Трампа

    В Paint и «Блокнот» появились платные функции

    Хинштейн заявил о действующей в Курской области «корпорации расхищения»

    Дуров подтвердил возвращение в Дубай

    В России высказались о судьбе иностранных наемников в Курской области

    Директор Королевой прокомментировала слухи о долгах певицы

    В России подготовили поправку об одной категории выплат

    Россияне получат шанс совершить виртуальное путешествие по Северному Кавказу

    Российский разведчик подорвал себя гранатой вместе с бойцами ВСУ. Он попал в окружение под Суджей и оставался последним из роты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше