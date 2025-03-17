В российском городе мать опоила сына уксусом из мести к его отцу и получила 12 лет

В Подольске суд дал 12 лет матери, напоившей сына уксусом из мести к его отцу

Подольский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы 27-летнюю приезжую Фариду Султонмамадову за покушение на двухлетнего сына, которого она опоила уксусом из мести к его отцу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России и подмосковной прокуратуре.

Следствие и суд установили, что 12 октября 2024 года Султонмамадова у дома на улице Большая Серпуховская в Подольске влила в ребенка пищевую уксусную кислоту с концентрацией 70 процентов, которую она заранее перелила в детскую бутылочку. После этого она сама также употребила ее содержимое. Женщину с ребенком госпитализировали с химическими ожогами горла, пищевода и желудка. Благодаря врачам их обоих спасли.

После этого следователи возбудили против матери уголовное дело. Мотивом покушения стала месть сожителю после ссоры. Причиненные мальчику телесные повреждения были оценены как тяжкие.

14 марта сообщалось, что Ленинский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области взял под стражу женщину, которая оставила своего новорожденного ребенка на морозе.