Военкор описал российскую армию после СВО

Военкор Харченко сравнил российскую армию после СВО с авиабазой Хмеймим

Чтобы понять, как будет выглядеть российская армия после специальной военной операции на Украине (СВО), достаточно взглянуть на авиабазу Хмеймим на юго-востоке Латакии в Сирии. Об этом написал военкор РИА Новости Александр Харченко, рассуждая о будущем российских военных.

Он объяснил, что на авиабазе в Сирии все соответствует военным инструкциям. «Люди ходят строем с выбритыми кантиками, в уставных бронежилетах и брезентовыми подсумками на ремне», — описал Харченко и добавил, что после трех лет СВО «солдат там никак не поменялся».

«Штурмовик же в донецких степях изменился до неузнаваемости. И мобик в СШ-40 превратился в солдата из модных американских боевиков. Все потому что все эти аксессуары нужны в реальном бою», — рассказал военкор. В то же время он отметил, что опыт СВО пока не сильно отразился в руководящих документах. Харченко считает, что после окончания СВО у солдат отберут всю технику и средства бронезащиты, которые на положены военнослужащему.

Ранее экс-министр внутренних дел России, бывший заместитель председателя правительства генерал армии Анатолий Куликов допустил всплеск преступности после окончания специальной военной операции. Он напомнил, что после завершения спецоперации в гражданскую жизнь вернутся мобилизованные, контрактники, а также другие участники боевых действий, включая тех, кто заключал контракт, находясь в тюрьмах.