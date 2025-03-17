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13:15, 17 марта 2025Мир

Запад уличили в циничном использовании сербов

Посол РФ в Сербии Боцан-Харченко: Запад воспользовался недовольством сербов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Запад воспользовался народным недовольством в Сербии после трагедии в Нови-Саде, что привело к увеличению протестных акций. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24».

«Они [западные круги] цинично, повторю, уже не в первый раз воспользовались данным народным недовольством, противостоянием и требованиями народа к власти разобраться, довести до конца расследование произошедшего и, естественно, стали "заводить" народ», — отметил политик.

Боцан-Харченко уточнил, что речь идет о европейских неправительственных организациях. По его словам, данные структуры имеют опыт организации «цветных революций». Для этого они используют «хорошо известные механизмы», результатом которых становится рост протестов.

15 марта, по данным сербской оппозиции, на протесты в Белграде вышло около миллиона человек. Поводом для протестов стало обрушение в ноябре 2024 года навеса на вокзале в Нови-Саде.

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