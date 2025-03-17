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17:28, 17 марта 2025Бывший СССР

Житель Селидово рассказал о бесчинствах ВСУ

Житель Селидово рассказал о расстреле мирных жителей солдатами ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали жителей населенного пункта Селидово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал эвакуированный житель села Александр, передает ТАСС.

«Когда город еще был занят ВСУ, в конце октября происходил беспредел. Расстреливали мирное население. (...) 24 октября по улице Кучуринской, дом 30, расстреляли семью из пяти человек», — рассказал местный житель.

По его словам, украинские военнослужащие расстреляли трех человек, когда они спросили: «Когда вы уже уйдете?» Помимо этого, как заявил Александр, солдаты украинской армии изнасиловали женщину, проживавшую в доме на улице Гоголя, после чего расстреляли ее вместе с мужем.

Ранее беженка Елена Николаенко заявила, что бойцы ВСУ угрожали уничтожить половину оставшегося населения Селидово в ДНР. По словам Николаенко, украинские военные не скрывали желания расправиться с мирными жителями, которые ждали прихода российских бойцов.

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