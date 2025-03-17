Житель Селидово рассказал о бесчинствах ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали жителей населенного пункта Селидово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал эвакуированный житель села Александр, передает ТАСС.
«Когда город еще был занят ВСУ, в конце октября происходил беспредел. Расстреливали мирное население. (...) 24 октября по улице Кучуринской, дом 30, расстреляли семью из пяти человек», — рассказал местный житель.
По его словам, украинские военнослужащие расстреляли трех человек, когда они спросили: «Когда вы уже уйдете?» Помимо этого, как заявил Александр, солдаты украинской армии изнасиловали женщину, проживавшую в доме на улице Гоголя, после чего расстреляли ее вместе с мужем.
Ранее беженка Елена Николаенко заявила, что бойцы ВСУ угрожали уничтожить половину оставшегося населения Селидово в ДНР. По словам Николаенко, украинские военные не скрывали желания расправиться с мирными жителями, которые ждали прихода российских бойцов.